HOME NEWS JABAR

Puncak Arus Balik, 85 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Gentong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:54 WIB
Puncak Arus Balik, 85 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Gentong
Pemudik di jalur gentong (foto: dok MPI/Danan)
A
A
A

TASIKMALAYA - Pada puncak arus balik mudik lebaran, 85.101 kendaraan dari Tasikmalaya menuju Bandung melintas jalur Gentong, Minggu (14/4/2024). Data kendaraan yang melintas di jalur Gentong itu dicatat oleh petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

Dari jumlah keseluruhan 85.101 kendaraan, sepeda motor yang melintas sebanyak 46.720. Sedangkan sisanya mobil yakni 38.381.

Adanya jumlah yang signifikan itu, kemacetan di jalur Gentong tidak bisa dihindari. Polisi memberlakukan skema one way untuk menguras kepadatan di jalur Gentong tersebut.

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, menyebut pihaknya telah memberlakukan tujuh kali one way.

"Jadi untuk update peningkatan arus balik ke arah Bandung dari arah Kota Tasikmalaya untuk hari Minggu ini terjadi peningkatan dari pada hari sabtu kemarin, dimana untuk sampai pukul 21.00 WIB kita sudah melaksanakan tujuh kali one way," ujar Joko Sulistiono, di Letter U Lingkar Gentong kepada wartawan, Minggu (15/4/2024).

Agar tak terus mengalami lonjakan volume kendaraan, polisi mengalihkan pengendara yang dari Ciamis ke wilayah Singaparna. Atas pengalihan itu, kendaraan tak akan melintasi jalur Gentong, Tasikmalaya.

Halaman:
1 2
      
