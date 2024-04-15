Advertisement
HOME NEWS JABAR

H+5 Arus Balik Lebaran: Garut Menuju Bandung Ramai Lancar, Ciawi Tasikmalaya Padat Merayap

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |12:09 WIB
H+5 Arus Balik Lebaran: Garut Menuju Bandung Ramai Lancar, Ciawi Tasikmalaya Padat Merayap
BANDUNG - Kondisi arus balik pada H+5 lebaran di Kabupaten Garut menuju Kota Bandung terpantau ramai lancar. Kondisi serupa juga terjadi dari arah Kota Bandung menuju Kabupaten Garut.

Anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, Alda mengatakan, hingga pukul 10.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Kadungora, Garut saat ini terpantau ramai lancar.

"Terpantau saat ini situasi arus lalu lintas dari arah Garut menuju Bandung maupun sebaliknya terpantau ramai lancar, dengan kecepatan kendaraan rata-rata 20-40 km/jam," ucap Alda, Senin (15/4/2024).

Alda mengatakan, sejauh ini volume kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda empat maupun dua.

"Kendaraan masih didominasi kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua," ujarnya.

Tak lupa, Alda pun mengimbau untuk kepada para pemudik untuk tetap berhati-hati dalam berkendara mengingat cuacara di Kabupaten Garut mulai mendung.

