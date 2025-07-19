Tragedi Maut Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Korban Tewas Kehabisan Oksigen dan Terinjak-injak

BANDUNG - Korban tewas dan pingsan dalam tragedi makan gratis rangkaian pesta pernikahan Putri Karlina-Maula Akbar, disebabkan oleh kekurangan oksiken akibat berdesakan. Diketahui, korban tewas berjumlah 3 orang.

"Informasi kami terima itu karena kekurangan oksigen, berdesak-desakan. Ada anak kecil, juga ibu-ibu yang umurnya 61 tahun. Kalau yang petugas (polisi) tadi, berjaga di depan, terdorong dan jatuh, kemudian terinjak-injak," kata Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Jumat (18/7/2025).

Abdusy Syakur juga menyampaikan turut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya tiga warga Garut dalam tragedi berdarah itu.

"Saya selaku Bupati menyampaikan belasungkawa, turut berduka cita atas wafatnya warga Garut. Jadi kami sampaikan keprihatinan dan belasungkawa sedalam-dalamnya," ujar Abdusy Syakur.

Dia melanjutkan, diantara tiga korban tewas, terdapat anggota Polri yang berjaga. Karena itu, almarhum syahid karena sedang bertugas melindungi dan menjaga masyarakat.

"Juga ada anak kecil namanya Vania dan satu ibu-ibu yang tadi mengalami musibah saat bersama-sama ingin memeriahkan kegiatan," ungkapnya.