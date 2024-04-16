Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Halalbihalal Idul Fitri 1445 H, Menteri Basuki Ingatkan Insan PUPR Perbarui Niat Kerja untuk Ibadah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:29 WIB
Halalbihalal Idul Fitri 1445 H, Menteri Basuki Ingatkan Insan PUPR Perbarui Niat Kerja untuk Ibadah
Kementerian PUPR gelar Halalbihalal (Foto: Dok Kementerian PUPR)
A
A
A

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) menggelar kegiatan Halalbihalal di kantor Kementerian PUPR pada hari pertama masuk kantor usai Libur Idul Fitri 1445 H, Selasa (16/4/2024), baik secara luring maupun daring. Kegiatan diikuti oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama dan Madya serta seluruh pegawai Kementerian PUPR baik yang berada di k antor pusat maupun di kantor Balai seluruh Indonesia.

"Saya atas nama keluarga dan pimpinan Kementerian PUPR menyampaikan Selamat Idul Fitri Minal 'Aidin wal-Faizin mohon maaf lahir batin, mungkin dalam setahun kita bergaul dalam melaksanakan tugas dan amanah ada yang kurang berkenan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh insan PUPR untuk memaknai Idul Fitri sebagai momen memperbarui niat bekerja dalam membangun infrastruktur agar bernilai ibadah.

" Saya ingin mengajak kita semua untuk memperbarui niat kita bekerja di Kementerian PUPR sehingga mempunyai nilai ibadah, selama sebulan kemarin di Ramadan kita sudah dilatih dengan berbagai kegiatan keagamaan termasuk bekerja juga bernilai ibadah," ucapnya.

Dia menambahkan, dengan memperbarui niat bekerja sebagai ibadah, dapat m enjadikan semua yang dikerjakan dalam membangun infrastruktur sebagai amal jariyah.

" Sebagai contoh di Direktorat Jenderal Bina Marga membangun jalan digunakan untuk mudik k alau niat ibadah menjadi amal jariyah. Sama juga halnya di dalam membangun bendungan untuk irigasi yang digunakan petani, menyiapkan sanitasi, air minum, Bantuan Stimu lan Perumahan Swadaya ( BSPS), Rumah Susun, Rumah Khusus, tidak ada satupun perkerjaan di PUPR tidak bernilai ibadah," kata Menteri Basuki.

Dalam kesempatan Halalbihalal, Menteri Basuki juga menyampaikan terima kasih kepada semua insan PUPR atas kerja sama dan kerja kerasnya sehingga amanah yang diberikan dapat dipenuhi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179361//gubernur_kaltim_appsi-01k7_large.jpg
Jadi Ketua APPSI, Sosok Rudy Mas’ud Dikenal sebagai Pemimpin Visioner dari Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179342//ajinomoto_indonesia_top_halal_award-8NBw_large.jpg
Masako, Sajiku, dan SAORI Raih Penghargaan TOP Halal Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/13/3179266//shopee_h2h-vKzm_large.jpg
Penampilan Enerjik Hearts2Hearts di Iklan Shopee 11.11 Big Sale Jadi Favorit Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement