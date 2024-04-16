Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota Polres Yahokimo Ditemukan Tewas di Distrik Dekai

Rahman , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |11:41 WIB
Anggota Polres Yahokimo Ditemukan Tewas di Distrik Dekai
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

YAHOKIMO - Anggota Polres Yahukimo ditemukan tak bernyawa di salah satu menara provider telekomunikasi pada hari ini, Selasa (16/4/2024), sekira pukul 05.30 WIT.

Jenazah Bripda Okto di Jalan Pasar Lama, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Penemuan jenazah polisi tersebut viral di media sosial (medsos).

Belum diketahui penyebab kematian dari Bripda Okto. Namun, diduga Bripda Okto menjadi korban pembunuhan oleh orang tak dikenal (OTK).

Kini jenazah Bripda Okto dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk proses evakuasi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement