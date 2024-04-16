Anggota Polres Yahokimo Ditemukan Tewas di Distrik Dekai

YAHOKIMO - Anggota Polres Yahukimo ditemukan tak bernyawa di salah satu menara provider telekomunikasi pada hari ini, Selasa (16/4/2024), sekira pukul 05.30 WIT.

Jenazah Bripda Okto di Jalan Pasar Lama, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Penemuan jenazah polisi tersebut viral di media sosial (medsos).

Belum diketahui penyebab kematian dari Bripda Okto. Namun, diduga Bripda Okto menjadi korban pembunuhan oleh orang tak dikenal (OTK).

Kini jenazah Bripda Okto dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk proses evakuasi.

(Fakhrizal Fakhri )