HOME NEWS NUSANTARA

Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris di Sulteng

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:23 WIB
Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris di Sulteng
Densus 88 tangkap teroris di Palu
A
A
A

PALU - Densus 88 Antiteror mengamankan sejumlah warga di Sulawesi Tengah, Selasa (16/4/2024). Penangkapan itu dilakukan di Palu, Sigi, hingga Poso.

Usai melakukan penangkapan terduga teroris itu, Densus 88 langsung melakukan penggeledahan di sejumlah rumah di Jalan Lagarutu, Kelurahan Talise Valanggini, Kota Palu dan BTN di Kalukubula, Kabupaten Sigi.

Ketua RW 3 Kelurahan Talise Valangguni, Burhan terpantau ikut melihat langsung penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari korps burung hantu itu.

"Yang diamankan 2 laptop dan HP, serta dokumen ketersediaan jadi donatur," ujarnya.

