Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Dukung Suksesnya Kegiatan Jambore Sekami II

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:30 WIB
Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Dukung Suksesnya Kegiatan Jambore Sekami II
Satgas Pamtas dukung jambore Sekami II (Foto: Penerangan Satgas Pamtas)
A
A
A

MERAUKE - Satgas Pamtas Yonif 726/Tml mendukung acara penutupan Jambore Sekami II Kevikepan Muting Keuskupan Agung Merauke, di Gereja Santo Arnoldus Jansen, Kampung Sota, Distrik Sota, Selasa (16/04/2024).

Turut hadir dalam kegiatan ini Letda Inf Hamuddin, Dantim Waltis Satgas Yonif 726/Tml dan seluruh unsur instansi di wilayah Distrik Sota serta tokoh agama dan masyarakat Kampung Sota.

Jambore ini diikuti oleh 600 orang siswa-siswi dari seluruh sekolah-sekolah sekota Merauke. Dengan tema "Membina Iman Generasi Muda Katolik Menuju Gereja Yang Misioner" diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, memperdalam dan mengembangkan ilmu dan semangat dalam doa.

Pelaksanaan kegiatan jambore yang berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari pembukaan sampai dengan hari ini penutupan yang bertempat di SMKN 6 Sota merupakan wilayah perbatasan yang menjadi tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 726/Tml. Kelancaran dalam kegiatan jambore ini secara langsung menjadi tanggung jawab Pos Kotis yang memiliki teritorial di wilayah perbatasan Kampung Sota.

Selain itu, kehadiran personel Satgas dalam pengamanan tersebut, juga merupakan bentuk komunikasi sosial untuk membangun keharmonisan dengan pihak gereja beserta jemaatnya yang ada di wilayah binaan khususnya Kampung Sota.

“Memberikan rasa aman dan damai di wilayah perbatasan RI-PNG sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 726/Tml,” pungkas Dansatgas Yonif 726/Tml.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement