Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Dukung Suksesnya Kegiatan Jambore Sekami II

MERAUKE - Satgas Pamtas Yonif 726/Tml mendukung acara penutupan Jambore Sekami II Kevikepan Muting Keuskupan Agung Merauke, di Gereja Santo Arnoldus Jansen, Kampung Sota, Distrik Sota, Selasa (16/04/2024).

Turut hadir dalam kegiatan ini Letda Inf Hamuddin, Dantim Waltis Satgas Yonif 726/Tml dan seluruh unsur instansi di wilayah Distrik Sota serta tokoh agama dan masyarakat Kampung Sota.

Jambore ini diikuti oleh 600 orang siswa-siswi dari seluruh sekolah-sekolah sekota Merauke. Dengan tema "Membina Iman Generasi Muda Katolik Menuju Gereja Yang Misioner" diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, memperdalam dan mengembangkan ilmu dan semangat dalam doa.

Pelaksanaan kegiatan jambore yang berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari pembukaan sampai dengan hari ini penutupan yang bertempat di SMKN 6 Sota merupakan wilayah perbatasan yang menjadi tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 726/Tml. Kelancaran dalam kegiatan jambore ini secara langsung menjadi tanggung jawab Pos Kotis yang memiliki teritorial di wilayah perbatasan Kampung Sota.

Selain itu, kehadiran personel Satgas dalam pengamanan tersebut, juga merupakan bentuk komunikasi sosial untuk membangun keharmonisan dengan pihak gereja beserta jemaatnya yang ada di wilayah binaan khususnya Kampung Sota.

“Memberikan rasa aman dan damai di wilayah perbatasan RI-PNG sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 726/Tml,” pungkas Dansatgas Yonif 726/Tml.

(Fakhrizal Fakhri )