INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Halal Bihalal dengan ASN, Pj Gubernur Adhy Ajak Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |18:44 WIB
Halal Bihalal dengan ASN, Pj Gubernur Adhy Ajak Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
Pj Gubernur Adhy mengajak ASN maksimalkan pelayanan untuk masyarakat. (Foto: dok Pemprov Jatim)
SURABAYA - Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Selasa (16/4).

Apel yang digelar di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran dan cuti bersama ini dikemas dengan hangat. Momen ini sekaligus menjadi halal bihalal antara pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh ASN lintas OPD.

Secara khusus, Pj Gubernur Adhy mengucapkan selamat Idulfitri pada seluruh jajaran. Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh ASN Pemprov Jatim untuk kembali semangat bekerja, memaksimalkan layanan untuk masyarakat.

"Sebelumnya, atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. semoga segala amal ibadah kita di bulan ramadhan tahun ini diterima dan kita bisa dipertemukan kembali dengan ramadan tahun depan. Kini saatnya kita semua kembali bekerja efektif dan produktif," ucapnya.

"Untuk itu, kepada seluruh pimpinan perangkat daerah termasuk yang di UPT maupun cabang dinas saya minta untuk mengecek secara detail seluruh staf sudah aktif masuk kecuali yang cuti. Sehingga, seluruh layanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal," tuturnya.

Tak lupa, ia memberikan motivasi kepada jajaran Pemprov Jatim yang baru sampai di Surabaya pagi ini dan langsung melaksanakan apel. Ia mengatakan, di balik rasa lelah dari perjalanan ada kebahagiaan batin yang bisa memberikan suntikan semangat luar biasa bagi kinerja ke depan.

