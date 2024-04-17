Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ruang Sulut Erupsi, Warga Diminta Waspada

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:39 WIB
Gunung Ruang Sulut Erupsi, Warga Diminta Waspada
Gunung Ruang erupsi (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Gunung Ruang Sulawesi Utara mengalami erupsi pada hari ini, Rabu (17/4/2024), dengan ketinggian letusan mencapai 3000 m di atas puncak atau 3725 m di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," tulis keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui website resminya magma.esdm.go.id, Rabu (17/4/2024) malam.

Kementerian ESDM pun meminta masyarakat agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 4 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.

"Masyarakat di sekitar Gunung Ruang diharap tenang, beraktivitas seperti biasa, tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Ruang dan tetap mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Ruang melalui aplikasi MAGMA Indonesia yang dapat diunduh di Google Playstore atau melalui website https://magma.esdm.go.id," tulisnya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda), BPBD Provinsi dan Kabupaten akan terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Ruang, Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.

(Fakhrizal Fakhri )

      
