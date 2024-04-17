Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Erupsi, Gunung Ruang Muntahkan Abu Vulkanik Capai Ketinggian 3 Kilometer

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:55 WIB
Erupsi, Gunung Ruang Muntahkan Abu Vulkanik Capai Ketinggian 3 Kilometer
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara memuntahkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter, pada Rabu 17 April 2024.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah selatan," tulis keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui website resminya magma.esdm.go.id, Rabu (17/4/2024) malam.

Kementerian ESDM mengatakan, hingga pukul 20.15 WITA, erupsi masih berlangsung, sehingga masyarakat diminta untuk waspada.

"Masyarakat di sekitar Gunung Ruang dan pengunjung atau wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 4 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang," tulisnya.

