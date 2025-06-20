Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Raung Erupsi Lagi, Kolom Abu Setinggi 2 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |19:39 WIB
Gunung Raung Erupsi Lagi, Kolom Abu Setinggi 2 Km
Gunung Raung Erupsi Lagi, Kolom Abu Setinggi 2 Km (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi, pada Jumat, 20 Juni 2025, pukul 18.11 WIB. Kolom letusan dilaporkan setinggi 2.000 meter atau 2 kilometer (Km) di atas puncak (± 5.332 m di atas permukaan laut).

Telah terjadi erupsi G. Raung, Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 18:11 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.332 m di atas permukaan laut),” tulis Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Burhan Alethea dalam laporannya.

Tercatat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat daya.

Gunungapi Raung saat ini masih berada pada tingkat aktivitas Level II (Waspada) sejak 19 Desember 2023. Sejak 5 hingga 11 Juni 2025 teramati erupsi menerus menghasilkan kolom berwarna putih hingga kelabu intensitas sedang dengan tinggi maksimal 400 - 750 m dari puncak.

Diketahui, gunung Raung merupakan salah satu gunung api aktif yang berada di Jawa Timur, dengan ketinggian puncak mencapai 3332 meter di atas permukaan laut. Posisi gunung Raung secara administratif termasuk dalam tiga wilayah Kabupaten, yakni Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember.

Gunung api ini merupakan gunung api strato berkaldera, dengan kawah utama Kaldera Raung. Kaldera Raung berbentuk ellips dengan ukuran 1.750 x 2.250 m, dalamnya 400-550 m dari pematang gunung.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
