Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Puncak Arus Balik, Lonjakan Volume Kendaraan Masih Terjadi di Gerbang Tol Trans Jawa

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |07:13 WIB
Usai Puncak Arus Balik, Lonjakan Volume Kendaraan Masih Terjadi di Gerbang Tol Trans Jawa
Arus balik di Tol Trans Jawa (Foto: Jasamarga)
A
A
A

 

JAKARTA - Lonjakan volume kendaraan masih terjadi di Gerbang Tol (GT) wilayah Trans Jawa, meskipun puncak arus balik lebaran 2024 telah selesai.

VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo mengatakan, pihaknya mencatat lonjakan terjadi di GT wilayah Trans Jawa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sebanyak 458.791 kendaraan yang masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 149,9 persen jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 183.570 kendaraan," kata Ria melalui keterangan resminya, dikutip Kamis (18/4/2024).

Sementara, sebanyak 325.342 kendaraan menuju Jakarta melalui GT Kalikangkung menuju. Angka tersebut, kata Ria, naik 212,34 persen dari lalu lintas normal sebanyak 104.163 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement