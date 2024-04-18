Usai Puncak Arus Balik, Lonjakan Volume Kendaraan Masih Terjadi di Gerbang Tol Trans Jawa

JAKARTA - Lonjakan volume kendaraan masih terjadi di Gerbang Tol (GT) wilayah Trans Jawa, meskipun puncak arus balik lebaran 2024 telah selesai.

VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo mengatakan, pihaknya mencatat lonjakan terjadi di GT wilayah Trans Jawa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sebanyak 458.791 kendaraan yang masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 149,9 persen jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 183.570 kendaraan," kata Ria melalui keterangan resminya, dikutip Kamis (18/4/2024).

Sementara, sebanyak 325.342 kendaraan menuju Jakarta melalui GT Kalikangkung menuju. Angka tersebut, kata Ria, naik 212,34 persen dari lalu lintas normal sebanyak 104.163 kendaraan.