HOME NEWS NUSANTARA

Viral ODGJ Ngaku PNS Dishub Bandarlampung, Telantar karena Kehabisan Ongkos saat Cuti Lebaran

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:20 WIB
Viral ODGJ Ngaku PNS Dishub Bandarlampung, Telantar karena Kehabisan Ongkos saat Cuti Lebaran
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Beredar sebuah video memperlihatkan seorang pria yang mengalami gangguan kejiwaan mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandarlampung.

Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Instagram @detikasa_official tertera keterangan Azwar Sani seorang pegawai Dishub Kota Bandarlampung, terlantar di Cilegon dalam kondisi gangguan jiwa.

Dalam video itu juga terdengar percakapan antara sang konten kreator dengan Azwar Sani. Konten kreator tersebut menanyakan kondisi Azwar Sani hingga bisa telantar di Cilegon.

Meski dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, Azwar Sani mengaku mengingat semua identitasnya baik tempatnya bekerja hingga Nomor Induk Pegawai (NIP).

Pria yang mengenakan kaos berwarna biru itu mengaku bekerja di Dishub Kota Bandarlampung golongan IIB.

"Saya bekerja di Dinas Perhubungan, Saya PNS di Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung. Saya bekerja di bagian parkir, terakhir di Terminal Rajabasa," ujar Azwar.

Kemudian, konten kreator ini bertanya kenapa Azwar Sani bisa telantar di Cilegon. Dia mengaku usai cuti liburan dan kehabisan ongkos.

Halaman:
1 2
      
