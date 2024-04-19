Kementerian PUPR Targetkan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Rampung Awal 2025

MUARO JAMBI - Melanjutkan tinjauan dari Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi dengan Pj Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Anggota Komisi V DPR RI H. Bakri melakukan peninjauan konstruksi Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino sepanjang 33 km yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (18/04/2024).

Menteri Basuki berterima kasih kepada seluruh penyedia jasa/kontraktor yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino dengan baik, sehingga dapat selesai sesuai target.

“Terima kasih kepada seluruh penyedia jasa konstruksi. Saya kira kualitas pekerjaannya sudah bagus, sudah hijau dan rapi. Tolong dipertahankan dan diawasi betul hingga target penyelesaian pada Juli 2024. Saya melihat tidak ada isu atau kendala yang berarti,” ucap Menteri Basuki.

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Triono Junoasmono menerangkan, saat ini progress fisik keseluruhan dari Jalan tol Bayung Lencir-Tempino sebesar 77 persen, yang terbagi menjadi tiga paket pekerjaan.

Adapun paket 1 dibangun sepanjang 7,6 km dengan nilai kontrak Rp1,6 triliun. Saat ini progress fisiknya telah mencapai 83,85 persen. Dengan penyedia jasanya PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan PT Jaya Konstruksi (KSO).