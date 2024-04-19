Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bantah Serangan Israel, Pelajar Indonesia di Iran Sebut Kondisi di Isfahan Aman dan Kondusif

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:42 WIB
Bantah Serangan Israel, Pelajar Indonesia di Iran Sebut Kondisi di Isfahan Aman dan Kondusif
Pelajar Indonesia di Iran sebut kondisi Isfahan aman dan kondusif usai dikabarkan diserang Israel (Foto: Okezone/Ja'far Thayyar) )
IRAN Pelajar Indonesia di Iran Ja'far Thayyar mengatakan kondisi di Isfahan masih aman dan kondusif paska dikabarkan diserang Israel. Dia mengaku tidak melihat serangan Israel.

“Kalau untuk serangan tidak ada ya yang saya baca dari berita lokal Isfahan itu hanya ada tiga drone kecil yang tidak dikenal berterbangan di sekitar kawasan Isfahan kemudian dari militer Isfahan sendiri yang menghancurkan drone tersebut,” terangnya kepada Okezone.com.

Dia mengatakan pemerintah Iran belum mengkonfirmasi adanya drone tersebut dari Israel atau dari dalam Iran sendiri.

Saat ini aktifitas warga masih terpantau normal. Termasuk menggelar salat Jumat seperti biasanya. Bandara Isfahan juga dilaporkan masih tetap buka seperti biasa.

“Kalau untuk salat Jumat kalo dari kannal resmi masjid Jaminya mengatakan akan ada salat Jumat, tetap berlangsung,” ujarnya.

Dia mengatakan serangan Israel yang dilaporkan di berbagai media bisa dikatakan sebagai serangan hoaks karena tidak terjadi.

“Bisa dikatakan seperti itu, Karna memang bukan serangan ya, jadi pihak militer hanya menghancurkan drone kecil yang tidak dikenal yang terbang di sekitar pangkalan militer,” pungkasnya.

