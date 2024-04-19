Korea Utara Rilis Lagu Puji Kim Jong Un Sebagai Ayah yang Ramah

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) merilis lagu baru yang memuji pemimpin Kim Jong Un karena menjadi ayah yang ramah dan pemimpin yang hebat, dalam sebuah langkah yang tampaknya menjadi bagian dari upaya propaganda untuk meningkatkan kedudukannya dalam konduisi yang serba terisolasi.

Video musik untuk lagu tersebut ditayangkan di Korean Central Television yang dikontrol pemerintah pada Rabu (17/4/2024).

Acara ini menampilkan warga Korea Utara dari berbagai latar belakang mulai dari anak-anak hingga tentara dan staf medis yang dengan penuh semangat menyanyikan kalimat seperti: "Ayo bernyanyi, Kim Jong Un pemimpin besar" dan "Mari kita pamer tentang Kim Jong Un, seorang ayah yang ramah".

Dikutip Reuters, pertunjukan langsung dari lagu tersebut diiringi orkestra dan ditonton oleh Kim juga disiarkan di televisi pemerintah sebagai bagian dari upacara menandai selesainya pembangunan 10.000 rumah baru.

Dinasti keluarga Kim yang memerintah Korea Utara sejak didirikan setelah Perang Dunia Kedua berupaya memperkuat cengkeraman mereka pada kekuasaan dengan membangun kultus kepribadian di sekitar mereka.