Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kim Jong-un Larang Rakyat Korut Pelihara Anjing

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:59 WIB
Kim Jong-un Larang Rakyat Korut Pelihara Anjing
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEOUL – Pemerintah Korea Utara telah mengumumkan aturan baru yang menyatakan bahwa anjing hanya boleh dimanfaatkan dengan diambil daging dan bulunya, sehingga warga negara terisolasi itu berisiko menerima hukuman jika menjadikan hewan tersebut sebagai peliharaan.

Langkah yang diambil pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ini tampaknya bertujuan untuk meredakan ketidakpuasan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang buruk, termasuk kekurangan pangan, menurut sebuah laporan.

Berbicara kepada Daily NK, sebuah sumber menguraikan berbagai tindakan yang dapat menyebabkan pemilik anjing melanggar prinsip sosialis pemerintah.

“Memperlakukan anjing sebagai anggota keluarga, yang makan dan tidur bersama keluarga, tidak sesuai dengan gaya hidup sosialis dan harus dihindari,” kata sumber tersebut sebagaimana dilansir 10Play.

Selain itu, rezim Pyongyang juga menyoroti cara selebriti Barat seperti Paris Hilton mendandani anjing mereka.

“Praktik mendandani anjing seolah-olah mereka manusia, memasang pita cantik di rambutnya, membungkusnya dengan selimut, dan menguburnya ketika mati adalah aktivitas borjuis” kata sumber tersebut.

Pendirian rezim Pyongyang adalah; "Anjing pada dasarnya adalah daging yang dipelihara di luar sesuai dengan sifatnya...''

“Tujuan utama memelihara anjing adalah untuk mendapatkan lebih banyak bulu,” tambah sumber tersebut.

Meningkatnya kepemilikan anjing di Korea Utara, yang diberi label oleh pihak berwenang sebagai membawa "bau kaum borjuis", dilaporkan mendorong dikeluarkannya keputusan baru ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182267/korea_utara-7Ksk_large.jpg
Kecam Perundingan Keamanan AS-Korsel, Korut Ancam Tindakan Lebih Ofensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181204/kim_yong_nam-Pe4p_large.jpg
Mantan Kepala Negara Seremonial Korea Utara Kim Yong Nam Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement