Citra Satelit Tunjukkan Korut Tutup Perbatasan dengan China saat Pandemi Covid, Bangun Pagar Baru Sepanjang 482 Km

CHINA - Korea Utara (Korut) telah memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menutup perbatasan utaranya dengan China atau Tiongkok.

Human Rights Watch (HRW) yang menggunakan citra satelit dalam penelitian terbarunya, menggambarkan situasi yang menunjukkan penindasan yang semakin intensif, dengan pergerakan dan perdagangan lintas batas yang berkurang secara drastis.

Dalam penelitian tersebut, masyarakat Korea Utara berbicara tentang tindakan pembatasan yang semakin meningkat.

HRW menekankan negara-negara anggota PBB harus segera mengatasi isolasi dan krisis kemanusiaan di Korea Utara.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah memperkuat tindakan keras terhadap keamanan perbatasan dalam beberapa tahun terakhir, bertepatan dengan pandemi ini.

Perbatasan tersebut baru dibuka kembali beberapa bulan lalu, sebagian besar untuk meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok.

Laporan bertajuk ‘A Sense of Terror Stronger than a Bullet: The Closing of North Korea 2018-2023’ itu menggambarkan tindakan yang berlebihan, berlebihan, dan tidak perlu selama pandemi Covid-19.

Berfokus pada citra satelit, laporan ini menunjukkan pihak berwenang di Korea Utara membangun pagar baru sepanjang 482 km (299 mil) di wilayah yang mereka selidiki, dan menambah 260 km pagar yang sudah ada.

Diambil antara tahun 2019 dan 2023 dan mencakup sekitar seperempat perbatasan utara, gambar-gambar tersebut juga merinci hal-hal seperti pos penjagaan baru dan pembuatan zona penyangga – hal-hal yang semakin membatasi kehidupan di negara tersebut.