HOME NEWS INTERNATIONAL

Sidak Latihan Militer, Pemimpin Korut Kim Jong Un Perintahkan Peningkatan Persiapan Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |19:03 WIB
Sidak Latihan Militer, Pemimpin Korut Kim Jong Un Perintahkan Peningkatan Persiapan Perang
Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un perintahkan peningkatan persiapan perang (Foto: Reuters)
A
A
A

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memeriksa pelatihan lapangan pasukan di pangkalan operasi militer besar di wilayah barat negara itu pada Rabu (6/3/2024) dan memerintahkan peningkatan kesiapan perang.

Kantor berita negara KCNA melaporkan pada Kamis (7/3/2024), kunjungan ke pangkalan tersebut, yang lokasinya tidak disebutkan, dilakukan setelah dimulainya latihan militer gabungan tahunan oleh pasukan Aamerika Serikat (AS) dan Korea Selatan pada Senin (4/3/2024) di Korea Selatan. Adapun jumlah tentara yang ambil bagian dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

“Kim mengatakan militer harus secara dinamis mencapai masa kejayaan baru dengan mengintensifkan persiapan perang sejalan dengan kebutuhan situasi yang ada,” lapor KCNA.

“Tentara kita harus terus mengintensifkan latihan perang yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya secara cepat demi kesiapan perang yang sempurna,” KCNA mengutip pernyataan Kim kepada pasukannya.

KCNA tidak menyebutkan apakah Kim secara langsung merujuk pada latihan yang dilakukan militer AS dan Korea Selatan. Dia memeriksa pasukan yang melakukan manuver dalam kondisi simulasi perang yang sebenarnya.

(Susi Susanti)

      
