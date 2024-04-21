2 Helikopter AL Jepang Jatuh ke Laut, 1 Awak Tewas dan 7 Lainnya Hilang

TOKYO - Dua helikopter angkatan laut Jepang jatuh ke laut saat latihan, menewaskan setidaknya satu dari delapan awak di dalamnya, kata menteri pertahanan pada Minggu, (21/4/2024).

Kedua helikopter patroli SH-60 sedang melakukan latihan anti-kapal selam pada Sabtu, (20/4/2024) malam di dekat Torishima di kelompok pulau terpencil Izu, di lepas pantai selatan Jepang tengah.

Menteri Pertahanan Minoru Kihara mengatakan pada konferensi pers bahwa penyebab kecelakaan itu sedang diselidiki. Kedua perekam penerbangan itu ditemukan berdekatan satu sama lain dan kemungkinan besar kedua helikopter itu bertabrakan, tambahnya.

Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (MSDF) dan Penjaga Pantai sedang mencari tujuh awak yang tersisa, demikian dilansir Reuters.

Sebelumnya pada Sabtu, Kepala Staf MSDF Yoshitaka Sakai mengindikasikan dia tidak yakin ada keterlibatan negara lain dalam kecelakaan itu.

Dalam postingan di X, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang Rahm Emanuel menawarkan bantuan negaranya dalam upaya pencarian dan penyelamatan.

(Rahman Asmardika)