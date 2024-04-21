Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perempuan Cantik Meninggal Bersimbah Darah, Diduga Dibunuh Mantan Suami

Hari Kasidi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |08:31 WIB
Perempuan Cantik Meninggal Bersimbah Darah, Diduga Dibunuh Mantan Suami
Perempuan cantik tewas diduga dibunuh mantan suami (Foto: iNews)
A
A
A

MATARAM- Seorang perempuan cantik berinisial NKA (33) asal Sindu, Kelurahan Cakranegara Utara, Kota Mataram, meninggal setelah diduga ditikam mantan suaminya di sebuah kamar kos di wilayah Cakranegara.

Kapolsek Sandubaya, Kompol Imam Maladi, menjelaskan, kejadian bermula saat korban dan terduga pelaku cekcok di kamar kos, di Jalan Tamtanus Nomor 14, Lingkungan Karang Sidemen, Kelurahan Cilinaya, Cakranegara, Mataram, Sabtu 20 April 2024, pagi.

Cekcok antara terduga pelaku dan korban kemudian diketahui pemilik kos atas nama I Komang Giria. Ia melihat korban dengan terduga pelaku yang merupakan mantan suaminya cekcok sampai berteriak.

Namun, saksi tidak berani melerai karena khawatir dianggap mencampuri masalah pribadi.

"Setelah terduga pelaku pergi, korban berteriak-teriak minta tolong, sehingga saksi menuju kamar korban dan melihat korban sudah bersimbah darah," ujar Kompol Imam Maladi.

Pemilik kos bersama sejumlan saksi lain sempat membawa korban ke rumah sakit terdekat dalam keadaan terluka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement