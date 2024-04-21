Perempuan Cantik Meninggal Bersimbah Darah, Diduga Dibunuh Mantan Suami

MATARAM- Seorang perempuan cantik berinisial NKA (33) asal Sindu, Kelurahan Cakranegara Utara, Kota Mataram, meninggal setelah diduga ditikam mantan suaminya di sebuah kamar kos di wilayah Cakranegara.

Kapolsek Sandubaya, Kompol Imam Maladi, menjelaskan, kejadian bermula saat korban dan terduga pelaku cekcok di kamar kos, di Jalan Tamtanus Nomor 14, Lingkungan Karang Sidemen, Kelurahan Cilinaya, Cakranegara, Mataram, Sabtu 20 April 2024, pagi.

Cekcok antara terduga pelaku dan korban kemudian diketahui pemilik kos atas nama I Komang Giria. Ia melihat korban dengan terduga pelaku yang merupakan mantan suaminya cekcok sampai berteriak.

Namun, saksi tidak berani melerai karena khawatir dianggap mencampuri masalah pribadi.

"Setelah terduga pelaku pergi, korban berteriak-teriak minta tolong, sehingga saksi menuju kamar korban dan melihat korban sudah bersimbah darah," ujar Kompol Imam Maladi.

Pemilik kos bersama sejumlan saksi lain sempat membawa korban ke rumah sakit terdekat dalam keadaan terluka.