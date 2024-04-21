Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gegara Rem Blong, Bus Berpenumpang Puluhan Orang Terguling di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |17:14 WIB
Gegara Rem Blong, Bus Berpenumpang Puluhan Orang Terguling di Bantul
Kecelakaan bus di Bantul (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Kecelakaan bus akibat rem blong terjadi di Jalan Selopamioro, Imogiri, Bantul pada Minggu (21/04/2024). Informasi sementara, bus dengan 35 penumpang itu menabrak tebing di pinggir jalan lalu terguling setelah mengalami rem blong.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB. Bus bernopol AA 1278 HD itu melaju dari arah Panggang, Kabupaten Gunungkidul hendak menuju Sedayu, Bantul.

"Informasi sementara bus mau ke Sedayu lewat Imogiri," kata Jeffry, Minggu (21/04/2024).

Sementara itu, dari laporan awal yang dia terima, 4 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung di lokasi kejadian.

"Petugas masih di lokasi. Penanganan mengeluarkan penumpang dan penanganan medis dengan PMI," ucapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179669//mobil_lexus_ringsek_tertimpa_pohon_di_pondok_indah-iVED_large.jpeg
Mantan Bos Danareksa Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504//kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179109//viral-tHsA_large.jpg
Mobil SUV Ford Nyebur ke Kali Sekretaris di Jakbar Usai Serempet Calya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement