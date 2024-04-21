Gegara Rem Blong, Bus Berpenumpang Puluhan Orang Terguling di Bantul

BANTUL - Kecelakaan bus akibat rem blong terjadi di Jalan Selopamioro, Imogiri, Bantul pada Minggu (21/04/2024). Informasi sementara, bus dengan 35 penumpang itu menabrak tebing di pinggir jalan lalu terguling setelah mengalami rem blong.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB. Bus bernopol AA 1278 HD itu melaju dari arah Panggang, Kabupaten Gunungkidul hendak menuju Sedayu, Bantul.

"Informasi sementara bus mau ke Sedayu lewat Imogiri," kata Jeffry, Minggu (21/04/2024).

Sementara itu, dari laporan awal yang dia terima, 4 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung di lokasi kejadian.

"Petugas masih di lokasi. Penanganan mengeluarkan penumpang dan penanganan medis dengan PMI," ucapnya.

(Awaludin)