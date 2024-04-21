Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Polisi Razia Tempat Hiburan Malam Berkedok Jualan Dimsum di Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:06 WIB
Polisi Razia Tempat Hiburan Malam Berkedok Jualan Dimsum di Bandung
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BANDUNG - Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung merazia tempat hiburan malam tersembunyi di Jalan Braga, Kota Bandung pada Sabtu (20/4/2024) malam. Razia untuk mencegah dan menekan angka peredaran gelap narkoba serta obat terlarang itu juga dilaksanakan di beberapa tempat lain di Kota Bandung.

Pantauan di lokasi, tempat hiburan tersembunyi bernama Nona Manis Dimsum Club di Jalan Braga itu berada di belakang tempat makan dimsum. Orang tidak akan menyangka ada tempat hiburan di lokasi tersebut.

Di pelataran klab, terlihat tempat makan dimsum biasa. Untuk masuk ke klab, polisi harus melalui pintu rahasia di belakang tempat makan tersebut. Saat memasuki pintu belakang, baru terlihat ruangan berlantai dua. Saat disambangi polisi semalam, klab itu tengah ramai pengunjung.

Para pengunjung yang sedang asyik menikmati live musik terkejut saat melihat kedatangan polisi. Polisi menghentikan sejenak kegiatan dan memeriksa seluruh pengunjung di kafe tersebut. Di tempat lain pun begitu, polisi memeriksa pengunjung dan barang bawaannya.

"Ini kegiatan rutin kami Satres Narkoba Polrestabes Bandung dalam upaya mencegah dan menekan angka penyalahgunaan narkotika," kata Kasatres Narkoba Polrestabes Bandung AKBP Agah Sonjaya, Minggu (21/4/2024), dini hari.

AKBP Agah Sonjaya menyatakan, dari hasil pengecekan dan pemeriksaan di beberapa tempat hiburan malam, petugas tak menemukan pengunjung tempat hiburan malam yang positif narkoba dan obat-obatan terlarang.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
