Dendam Membara, Ayah dan 2 Anaknya Nekat Bunuh Orang di Kebun Jagung

LUWU UTARA – Seorang warga bernama Rusli (43) tewas mengenaskan di bunuh di kebun jagung Desa Lembang-Lembang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelakunya adalah Thamrin (55) bersama dua putranya, Aiswanto (31) dan insial H (17).

Korban tewas dengan leher tergorok dan kehilangan jari akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh pelaku. Peristiwa ini terjadi, Jumat 19 April 2024 sore.

Kasus pembunuhan bermula saat korban terlibat adu mulut Tamrin. Keduanya kemudian berkelahi. Thamrin dibantu oleh dua anaknya, Aiswanto dan H untuk melumpuhkan korban dengan senjata tajam.

Akibatnya korban kehilangan jari dan luka terbuka di bagian lengan dan kepala. Saat sudah tak berdaya, Thamrin diduga memastikan kematian Rusli dengan menggorok leher korban.

Usai membunuh korban, Thamrin menyerahkan diri ke polisi sementara anaknya ditangkap saat tengah berada di salah satu rumah sakit di Masamba saat mengobati luka di bagian tangan akibat terkena sabetan senjata tajam.