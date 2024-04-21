Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Dendam Membara, Ayah dan 2 Anaknya Nekat Bunuh Orang di Kebun Jagung

Nasruddin Rubak , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |02:50 WIB
Dendam Membara, Ayah dan 2 Anaknya Nekat Bunuh Orang di Kebun Jagung
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

LUWU UTARA – Seorang warga bernama Rusli (43) tewas mengenaskan di bunuh di kebun jagung Desa Lembang-Lembang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelakunya adalah Thamrin (55) bersama dua putranya, Aiswanto (31) dan insial H (17).

Korban tewas dengan leher tergorok dan kehilangan jari akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh pelaku. Peristiwa ini terjadi, Jumat 19 April 2024 sore.

Kasus pembunuhan bermula saat korban terlibat adu mulut Tamrin. Keduanya kemudian berkelahi. Thamrin dibantu oleh dua anaknya, Aiswanto dan H untuk melumpuhkan korban dengan senjata tajam.

 BACA JUGA:

Akibatnya korban kehilangan jari dan luka terbuka di bagian lengan dan kepala. Saat sudah tak berdaya, Thamrin diduga memastikan kematian Rusli dengan menggorok leher korban.

Usai membunuh korban, Thamrin menyerahkan diri ke polisi sementara anaknya ditangkap saat tengah berada di salah satu rumah sakit di Masamba saat mengobati luka di bagian tangan akibat terkena sabetan senjata tajam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement