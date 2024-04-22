AS Hadiahkan Israel Dana Kontroversial Rp422 Triliun Atas Genosida di Gaza

AS hadiahkan Israel dana kontroversial Rp422 triliun atas genosida di Gaza (Foto: Tehran Times)

TEHERAN - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) pada Sabtu (20/4/2024) menyetujui paket bantuan luar negeri dalam jumlah besar. Termasuk dana kontroversial sebesar USD26 miliar (Rp422 triliun) untuk pendudukan Israel meskipun terjadi genosida di Gaza.

Rancangan undang-undang (RUU) tersebut didukung oleh Senat yang dikuasai Partai Demokrat, yang diperkirakan akan dengan mudah disahkan dan kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden dalam beberapa hari mendatang.

Di antara ketentuan dalam RUU tersebut, militer Israel akan menerima sekitar USD14 miliar, termasuk USD3,5 miliar untuk membeli sistem senjata canggih.

Dikutip Tehran Times, sebanyak USD4,4 miliar telah dialokasikan bagi pasukan Israel untuk memperoleh pasokan militer lainnya dan layanan militer AS.

Lalu USD5,2 miliar telah dialokasikan untuk mengisi kembali sistem rudal dan roket Israel.

Terdapat ketentuan-ketentuan yang akan mempermudah pasokan amunisi AS kepada militer Israel yang disimpan di negara-negara ketiga serta operasi militer AS di wilayah tersebut.

Dana sebesar USD1 miliar lainnya akan dibelanjakan untuk tujuan meningkatkan produksi senjata tentara Israel sendiri.

Selain itu, dana USD9,2 miliar akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di zona perang juga telah dimasukkan ke dalam tagihan bantuan Israel yang tidak jelas.