HOME NEWS SUMSEL

Bus Tertabrak Kereta Api di OKU Timur Akibat Tak Dengar Teriakan Warga

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |00:03 WIB
Bus Tertabrak Kereta Api di OKU Timur Akibat Tak Dengar Teriakan Warga
A
A
A

OKU TIMUR - Telah terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api kota baru Martapura OKU Timur.

Dalam kejadian kecelakaan Bus vs Kereta api ini ternyata perlintasan ini tanpa adanya palang pintu

Kejadian kecelakaan ini siang minggu 21 April 20204. Pasalnya, sebuah unit mobil Bus Putrasulung tersambar Kereta api CC 201 83 40 yang berangkat dari Bandarlampung hendak menuju ke palembang Lokasi tepatnya berada di area kota Baru martapura oku timur Sumatera selatan

Diketahui mobil Bus Putra sulung yang membawa puluhan penumpang tersebut berangkat dari Belitang hendak menuju ke jakarta karna tidak ada nya palang pintu di perlintasan itu, Bus Putra sulung tersebut menerobos perlintasan kreta api yang saat bersamaan kereta api yang akan melintas arah ke palembang sudah tidak jauh lagi.

Warga pun sudah meneriaki sang sopir untuk berhenti namun triakan itu tidak di indah kan sang sopir, di saat Bus tersebut melewati perlintasan kereta api tiba tiba mesin mobil Bus tersebut mati warga pun cooba untuk meng evakuasi Bus tersebut dengan cara mendorong rame rame namun inisiatip tersebut tidak sempat di lakukan karna kereta api sudah begitu dekat, jadi kami cuma hanya Busa melihat dan triak saat kereta api menabrak mobil Bus Putrasulung tersebut, kata udin salah satu warga yang berada di lokasi kejadian

Akibat kejadian ini puluhan korban luka yang di bawa ke Rumah sakit terdekat.

(Khafid Mardiyansyah)

      
