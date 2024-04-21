Bus Putra Sulung Ringsek Ditabrak Kereta di Sumsel, Banyak Penumpang Tergeletak

Bus ditabrak kereta api di Sumsel (Foto: Era Neizma)

OKUT - Insiden kecelakaan menimpah bus penumpang Putra Sulung yang ringsek setelah tertabrak kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu Jalan Pertanian, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumsel, Minggu (21/4/2024).

Informasi yang dihimpun bus Putra Sulung bewarna biru dengan nomor polisi BE 7037 FU itu membawa penumpang dari Belitang, OKU Timur, menuju Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB.

Namun, saat tiba di lokasi ada kereta api penumpang dengan nomor seri CC 2018340 dari arah Raja Basa, Provinsi Lampung, menuju Baturaja, Kabupaten OKU, Sumsel.

Akibat peristiwa ini, banyak penumpang bus yang tergeletak di sekitar lokasi serta dievakuasi ke RSUD Martapura. Namun, belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa kecelakaan tersebut.

Kapolres OKU Timur, AKBP Dwi Agung Setyono, melalui Kasat Lantas, AKP Panca Mega Surya, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan bus penumpang dengan kereta api tersebut.

Menurutnya, petugas saat ini masih berada di lapangan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. "Petugas masih melakukan evakuasi di TKP," katanya.