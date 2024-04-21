Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Bus Putra Sulung Ringsek Ditabrak Kereta di Sumsel, Banyak Penumpang Tergeletak

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:04 WIB
Bus Putra Sulung Ringsek Ditabrak Kereta di Sumsel, Banyak Penumpang Tergeletak
Bus ditabrak kereta api di Sumsel (Foto: Era Neizma)
A
A
A

OKUT - Insiden kecelakaan menimpah bus penumpang Putra Sulung yang ringsek setelah tertabrak kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu Jalan Pertanian, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumsel, Minggu (21/4/2024).

Informasi yang dihimpun bus Putra Sulung bewarna biru dengan nomor polisi BE 7037 FU itu membawa penumpang dari Belitang, OKU Timur, menuju Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB.

Namun, saat tiba di lokasi ada kereta api penumpang dengan nomor seri CC 2018340 dari arah Raja Basa, Provinsi Lampung, menuju Baturaja, Kabupaten OKU, Sumsel.

Akibat peristiwa ini, banyak penumpang bus yang tergeletak di sekitar lokasi serta dievakuasi ke RSUD Martapura. Namun, belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa kecelakaan tersebut.

Kapolres OKU Timur, AKBP Dwi Agung Setyono, melalui Kasat Lantas, AKP Panca Mega Surya, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan bus penumpang dengan kereta api tersebut.

Menurutnya, petugas saat ini masih berada di lapangan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. "Petugas masih melakukan evakuasi di TKP," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement