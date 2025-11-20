Dua Kereta Tabrakan di Ceko, Puluhan Penumpang Terluka

Dua Kereta Tabrakan di Ceko, Puluhan Penumpang Terluka (Fire Rescue of the Czech Republic)

PRAHA - Dua kereta tabrakan di Ceko, Kamis (20/11/2025). Puluhan penumpang terluka akibat kejadian tersebut, dengan 4 di antaranya luka serius.

1. Tabrakan Kereta di Ceko

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 06.20 waktu setempat di dekat Kota Ceske Budejovice, selatan Ceko.

Salah satu kereta merupakan kereta ekspres.

Melansir Sky News, layanan pemadam kebakaran mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar 112 kilometer di selatan Praha. Semua penumpang dievakuasi dari kedua kereta.

Seorang juru bicara rumah sakit daerah mengatakan, empat orang dirawat dengan luka serius. Sementara gubernur daerah tersebut mengatakan, sembilan orang menderita luka sedang dan 25 lainnya luka ringan.