Eropa Krisis Gelombang Batuk Rejan, Republik Ceko Catat 3.084 Kasus

CEKO – Penyakit batuk rejan sedang meningkat di seluruh Eropa, termasuk Republik Ceko. Pihak berwenang Ceko mengatakan pada minggu pertama bulan Januari, tercatat ada 28 kasus batuk rejan.

Angka tersebut kini mencapai 3.084, menjadi angka yang belum pernah terlihat sejak tahun 1963.

Para penderitanya termasuk Walikota Praha yang berusia 80 tahun, Bohuslav Svoboda, yang merupakan seorang anggota parlemen dan juga seorang ginekolog terkemuka.

Sambil terbatuk-batuk dan terbata-bata saat menghadiri rapat komite kesehatan parlemen, banyak pihak mempertanyakan mengapa Dr Svoboda harus hadir di sana.

Dia mengatakan dirinya sedang dalam masa pemulihan dari batuk rejan dan sudah menjalani hari keenam dari kursus antibiotik jadi tidak lagi menular.

Sebagian besar rekan kerja di ruangan itu terkekeh. Namun salah satu dari mereka mengatakan dia setidaknya bisa memakai masker.

Bagi Partai Hijau cabang Praha, hal ini bukanlah bahan tertawaan. Peraturan kesehatan masyarakat mengharuskan penderita batuk rejan harus tinggal di rumah sampai pengobatan antibiotiknya selesai.

Partai tersebut telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Wali kota karena menyebarkan penyakit menular.

Ketika kasus terus meningkat, otoritas kesehatan masyarakat Praha mengambil tindakan sendiri. Pemerintah mengirimkan surat ke sekolah-sekolah di ibu kota, yang menyatakan jika ada kasus batuk rejan yang terkonfirmasi di kelas, anak-anak yang tidak divaksinasi harus dipulangkan.