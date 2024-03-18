Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eropa Krisis Gelombang Batuk Rejan, Republik Ceko Catat 3.084 Kasus

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:29 WIB
Eropa Krisis Gelombang Batuk Rejan, Republik Ceko Catat 3.084 Kasus
Gelombang batuk rejan melonjak di Eropa (Foto: Euractiv)
A
A
A

CEKO – Penyakit batuk rejan sedang meningkat di seluruh Eropa, termasuk Republik Ceko. Pihak berwenang Ceko mengatakan pada minggu pertama bulan Januari, tercatat ada 28 kasus batuk rejan.

Angka tersebut kini mencapai 3.084, menjadi angka yang belum pernah terlihat sejak tahun 1963.

Para penderitanya termasuk Walikota Praha yang berusia 80 tahun, Bohuslav Svoboda, yang merupakan seorang anggota parlemen dan juga seorang ginekolog terkemuka.

Sambil terbatuk-batuk dan terbata-bata saat menghadiri rapat komite kesehatan parlemen, banyak pihak mempertanyakan mengapa Dr Svoboda harus hadir di sana.

Dia mengatakan dirinya sedang dalam masa pemulihan dari batuk rejan dan sudah menjalani hari keenam dari kursus antibiotik jadi tidak lagi menular.

Sebagian besar rekan kerja di ruangan itu terkekeh. Namun salah satu dari mereka mengatakan dia setidaknya bisa memakai masker.

Bagi Partai Hijau cabang Praha, hal ini bukanlah bahan tertawaan. Peraturan kesehatan masyarakat mengharuskan penderita batuk rejan harus tinggal di rumah sampai pengobatan antibiotiknya selesai.

Partai tersebut telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Wali kota karena menyebarkan penyakit menular.

Ketika kasus terus meningkat, otoritas kesehatan masyarakat Praha mengambil tindakan sendiri. Pemerintah mengirimkan surat ke sekolah-sekolah di ibu kota, yang menyatakan jika ada kasus batuk rejan yang terkonfirmasi di kelas, anak-anak yang tidak divaksinasi harus dipulangkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184870/tabrakan_kereta_di_ceko-GtrJ_large.jpg
Dua Kereta Tabrakan di Ceko, Puluhan Penumpang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3019995/tuding-serangan-sabotase-pm-ceko-salahkan-rusia-atas-insiden-pembakaran-bus-yang-gagal-1F5ytANJJr.jpg
Tuding Serangan Sabotase, PM Ceko Salahkan Rusia Atas Insiden Pembakaran Bus yang Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/18/2895755/edan-suami-ditangkap-setelah-ledakkan-petasan-dalam-alat-kelamin-istrinya-6LdgdlLXms.jpg
Edan, Suami Ditangkap Setelah Ledakkan Petasan dalam Alat Kelamin Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/18/2777286/polisi-ceko-buru-kuda-balap-milik-pemimpin-chechnya-yang-dicuri-WlNk4hlITO.jpg
Polisi Ceko Buru Kuda Balap Milik Pemimpin Chechnya yang Dicuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/18/2755422/mantan-komandan-nato-terpilih-jadi-presiden-baru-republik-ceko-1Sm3XEqmyS.jpg
Mantan Komandan NATO Terpilih Jadi Presiden Baru Republik Ceko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/10/18/2259590/11-tewas-dalam-kebakaran-blok-apartemen-di-republik-ceko-qN4oQNT8ph.jpg
11 Tewas dalam Kebakaran Blok Apartemen di Republik Ceko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement