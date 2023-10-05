Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Edan, Suami Ditangkap Setelah Ledakkan Petasan dalam Alat Kelamin Istrinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:14 WIB
Edan, Suami Ditangkap Setelah Ledakkan Petasan dalam Alat Kelamin Istrinya
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

PRAHA - Seorang pengungsi berusia 36 tahun dari Wilayah Odesa, Ukraina telah ditangkap di Republik Ceko setelah diduga meledakkan perangkat kembang api di dalam tubuh istrinya, menurut media lokal.

Polisi di Wilayah Pilsen mengajukan tuntutan pidana pada Selasa, (3/10/2023) terhadap pria yang diidentifikasi hanya sebagai Aleksandr S., karena menimbulkan “luka tubuh yang menyakitkan,” lapor outlet Ceko Krimi-Plzen. Dia dituduh memukuli istrinya, kemudian memasukkan petasan ke area intimnya, yang kemudian meledak dan menyebabkan istrinya terluka parah.

Insiden itu terjadi pada Minggu, (1/10/2023) di sebuah asrama di Kozlany, sebuah desa di sebelah barat Praha. Korban tidak disebutkan namanya, namun polisi mengatakan dia lahir di Moldova pada 1988.

Ledakan tersebut menyebabkan luka dalam yang “sangat serius” dan wanita tersebut mulai mengeluarkan banyak darah, menurut Krimi-Plzen. Pria itu mengantarnya ke Rumah Sakit Universitas Lochotin di Pilsen, tempat dia menjalani operasi penyelamatan nyawa.

Dia masih berada di rumah sakit dalam kondisi kritis, dan “pasti akan menderita konsekuensi seumur hidup jika dia selamat,” kata outlet tersebut, sebagaimana dilansir RT. Krimi-Plzen menyebutnya sebagai “kejahatan yang sangat mengerikan, yang tidak dapat dipahami oleh manusia.”

Aleksandr dilaporkan mengatakan kepada dokter bahwa cedera wanita tersebut disebabkan oleh pukulan di perut. Namun staf rumah sakit tidak mempercayainya dan memberi tahu pihak berwenang. Jika terbukti bersalah, pria tersebut terancam hukuman sepuluh tahun penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3019995/tuding-serangan-sabotase-pm-ceko-salahkan-rusia-atas-insiden-pembakaran-bus-yang-gagal-1F5ytANJJr.jpg
Tuding Serangan Sabotase, PM Ceko Salahkan Rusia Atas Insiden Pembakaran Bus yang Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984659/gelombang-batuk-rejan-melonjak-di-eropa-ceko-catat-3-084-kasus-s4v8t61ruR.jpg
Eropa Krisis Gelombang Batuk Rejan, Republik Ceko Catat 3.084 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/18/2777286/polisi-ceko-buru-kuda-balap-milik-pemimpin-chechnya-yang-dicuri-WlNk4hlITO.jpg
Polisi Ceko Buru Kuda Balap Milik Pemimpin Chechnya yang Dicuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/18/2755422/mantan-komandan-nato-terpilih-jadi-presiden-baru-republik-ceko-1Sm3XEqmyS.jpg
Mantan Komandan NATO Terpilih Jadi Presiden Baru Republik Ceko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/10/18/2259590/11-tewas-dalam-kebakaran-blok-apartemen-di-republik-ceko-qN4oQNT8ph.jpg
11 Tewas dalam Kebakaran Blok Apartemen di Republik Ceko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/14/18/2229712/gara-gara-salah-paham-tentara-polandia-sempat-invasi-republik-ceko-NM3Mg32Dym.jpg
Gara-gara Salah Paham, Tentara Polandia Sempat Invasi Republik Ceko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement