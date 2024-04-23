Serangan Drone dan Roket Targetkan Pasukan AS di Irak dan Suriah

Serangan drone dan roket targetkan pasukan AS di Irak dan Suriah (Foto: Reuters)

BAGHDAD - Pasukan Amerika Serikat (AS) di Irak dan Suriah menghadapi dua serangan roket dan pesawat tak berawak (drone) yang bersifat eksplosif dalam waktu kurang dari 24 jam.

Hal ini diungkapkan sumber keamanan Irak dan pejabat AS kepada Reuters pada Senin (22/4/2024). Ini menjadi insiden pertama yang dilaporkan setelah jeda hampir tiga bulan.

Seorang pejabat AS mengatakan dua pesawat tak berawak ditembak jatuh di dekat pangkalan udara Ain al-Asad yang menampung pasukan AS di provinsi Anbar, Irak barat, karena sangat berhati-hati.

BACA JUGA: 5 Roket Ditembakkan dari Irak Menuju Pangkalan Militer AS di Suriah

Hal ini menyusul lima roket yang ditembakkan dari Irak utara ke arah pasukan AS di sebuah pangkalan di Rumalyn di timur laut Suriah yang terpencil pada Minggu (21/4/2024).

Tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan signifikan akibat serangan tersebut.

Seorang pejabat pertahanan AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan serangan roket pada Minggu (21/4/2024) menargetkan pasukan AS, yang tampaknya merupakan serangan pertama terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah sejak 4 Februari.

Pada Sabtu (20/4/2024), sebuah ledakan besar di sebuah pangkalan militer di Irak menewaskan seorang anggota pasukan keamanan Irak yang mencakup kelompok-kelompok yang didukung Iran.

Komandan pasukan mengatakan itu adalah sebuah serangan, sementara tentara mengatakan mereka sedang menyelidikinya dan tidak ada pesawat tempur di langit pada saat itu. Militer AS membantah terlibat.