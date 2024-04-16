Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kunjungan ke AS, Pemimpin Irak Serukan Semua Pihak Menahan Diri di Timur Tengah Usai Serangan Iran ke Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |15:18 WIB
Kunjungan ke AS, Pemimpin Irak Serukan Semua Pihak Menahan Diri di Timur Tengah Usai Serangan Iran ke Israel
PM Irak serukan semua pihak menahan diri di Timur Tengah usai serangan Iran ke Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani menyerukan semua pihak menahan diri di Timur Tengah pada Senin (15/4/2024) selama pembicaraan di Washington, Amerika Serikat (AS) ketika ketegangan meningkat antara Iran dan Israel setelah serangan Teheran pada akhir pekan.

“Kami mendorong segala upaya untuk menghentikan perluasan wilayah konflik, terutama perkembangan terkini,” kata Sudani di Gedung Putih pada awal pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Pertemuan tersebut terjadi ketika sekutu AS, Israel, mempertimbangkan tanggapannya terhadap serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran, sementara AS dan Eropa mendesak untuk menahan diri.

Irak adalah sekutu langka Washington dan Teheran. Wilayah udara Irak adalah jalur utama serangan drone dan rudal balistik Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, dan para pejabat Irak mengatakan Iran telah memberi tahu mereka, serta negara-negara lain di kawasan, sebelum serangan tersebut.

Sudani memimpin delegasi yang bertemu dengan para pejabat di seluruh Washington pada Senin (15/4/2024), termasuk Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin.

“Dalam semangat kemitraan, pandangan kami mungkin berbeda mengenai apa yang terjadi di kawasan ini,” kata Sudani melalui seorang penerjemah saat dia duduk di samping Biden di Ruang Oval.

“Tetapi kami tentu saja setuju mengenai hukum internasional, hukum humaniter internasional dan tanggung jawab untuk melindungi dan hukum perang, dan kami menolak segala bentuk penindasan terhadap warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, dan kami mendorong komitmen untuk menghormati norma-norma internasional dan misi diplomasi,” lanjutnya.

Biden mengatakan Washington berkomitmen terhadap keamanan Israel dan mengakhiri pertempuran di Gaza.

