INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Besar di China Tewaskan 4 Orang, 110.000 Orang Dievakuasi dan 10 Hilang

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |06:10 WIB
Banjir Besar di China Tewaskan 4 Orang, 110.000 Orang Dievakuasi dan 10 Hilang
Banjir besar di China tewaskan 4 orang, 110.000 orang dievakuasi dan 10 hilang (Foto: Xinhua)
CHINA - Pihak berwenang telah mengevakuasi 110.000 orang dari rumah mereka di Guangdong, ketika hujan lebat selama berhari-hari menyebabkan banjir besar di provinsi terpadat di China atau Tiongkok.

Menurut media pemerintah, empat orang telah tewas sejauh ini dan 10 orang hilang.

Rekaman di media pemerintah dan online menunjukkan sebagian besar wilayah terendam banjir dan tim penyelamat mengangkut orang-orang dengan sekoci di air setinggi pinggang.

Beberapa sungai besar meluap, dan pihak berwenang memantau dengan cermat ketinggian air yang sangat tinggi.

Mereka telah memperingatkan bahwa ketinggian air sungai di utara Guangdong bisa mencapai puncak sekali dalam 100 tahun pada Senin (22/4/2024) pagi, meskipun hal ini belum terjadi pada siang hari.

Sebagian besar wilayah Guangdong merupakan bagian dari dataran rendah delta Sungai Mutiara, yang rentan terhadap banjir akibat kenaikan permukaan laut dan gelombang badai.

Delta ini merupakan basis manufaktur besar di Tiongkok dan salah satu wilayah terpadat di negara tersebut, dengan Guangdong saja yang menjadi rumah bagi sekitar 127 juta orang.

Ibu kota provinsi, Guangzhou, serta kota-kota kecil Shaoguan dan Heyuan termasuk di antara yang paling parah terkena dampaknya.

Di seluruh provinsi, sekitar 1,16 juta rumah tangga kehilangan aliran listrik selama akhir pekan, namun 80% listriknya sudah pulih kembali pada Minggu (21/4/2024) malam.

