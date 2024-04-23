Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Foto-Foto Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan di Udara saat Latihan Parade Angkatan Laut

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:40 WIB
Foto-Foto Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan di Udara saat Latihan Parade Angkatan Laut
Dua helikopter militer Malaysia tabrakan di udara saat latihan parade angkatan laut, 10 orang tewas (Foto: Facebook/Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia)
KUALA LUMPUR – Dua helikopter militer Malaysia tabrakan di udara saat parade angkatan laut di Lumut, Perak pada Selasa (23/4/2024). Insiden ini menewaskan 10 orang.

Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa helikopter operasi maritim HOM dan helikopter Fennec jatuh pada pukul 9.32 pagi. Kejadian ini ini terjadi saat parade Hari Angkatan Laut ke-90.

Berikut foto-foto tabrakan helikopter dari berbagai sumber:

 hel

Menurut pesan yang dikirim oleh angkatan laut dan dilihat oleh CNA, helikopter lepas landas pada pukul 09.03. Helikopter HOM jatuh di tangga stadion, sementara helikopter Fennec jatuh di kolam.

“Semua korban dipastikan tewas di tempat kejadian dan dikirim ke rumah sakit angkatan bersenjata pangkalan Angkatan Laut Lumut untuk proses identifikasi,” kata angkatan laut, seraya menambahkan bahwa tujuh awak berada di dalam helikopter HOM, dan tiga lainnya berada di helikopter Fennec.

hel

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang tewas dalam tabrakan helikopter di udara di atas pangkalan angkatan laut di Lumut, Perak pada Selasa (23/4/2024).

