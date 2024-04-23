Gandeng Hasnuryadi Sulaiman, Wagub Muhidin Siap Maju di Pilkada Kalsel 2024

KALSEL - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin memantapkan langkahnya maju sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Kalsel di Pilkada Kalsel 2024.

Dirinya akan berpasangan dengan Hasnuryadi Sulaiman. H Muhidin dan CEO Barito Putera itu sudah bersilaturahmi dengan tokoh Kalimantan Selatan, H Syamsudin Andi Arsyad atau Haji Isam, Selasa (23/4/2024).

Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Kalsel 2024. Ia siap mengabdi untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan mendapatkan amanah untuk bersama-sama memajukan dan membangun Kalimantan Selatan tercinta,” ucap pria yang juga akrab disapa Bang Hasnur itu.