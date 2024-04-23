Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Petani Disambar Petir di Sampang, 1 Tewas dan 4 Tak Sadarkan Diri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |05:00 WIB
4 Fakta Petani Disambar Petir di Sampang, 1 Tewas dan 4 Tak Sadarkan Diri
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

SAMPANG - Lima Petani di Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, tersambar petir.

Okezone merangkum 4 fakta petani disambir petir. Berikut ulasannya:

1. Satu Orang Tewas di Lokasi

Satu di antara korban tewas di lokasi, serta empat petani yang lain tidak sadarkan diri dirawat di Puskesmas setempat.

2. Kronologi Petani Disambar Petir

Polisi mengungkap kronologi petani yang di sambar petir, di mana saat itu para petani ini hendak pulang dari sawah.

"Insiden itu bermula saat ke lima korban telah melaksanakan penanaman padi di persawahan milik salah satu warga setempat, Qoyyimah sekitar 16.00 WIB," ngkapnya Senin (22/4/2024).

Mereka pulang bersamaan melewati pematang sawah secara berurutan karena mendung mulai menyelimuti kawasan setempat.

"Saat diperjalanan, tiba-tiba para korban terkena sambaran petir secara bersamaan hingga satu korban meninggal dunia di lokasi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176148/petir-gnNX_large.jpg
3 Siswa Tersambar Petir saat Kegiatan Pramuka, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134550/petir-rBcs_large.jpg
Mushola di Cibinong Tersambar Petir, 5 Jamaah Terluka Tertimpa Plafon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/338/3000781/prajurit-tni-tersambar-petir-di-mabes-cilangkap-sempat-terdengar-teriakan-minta-tolong-6ruSYLBJJC.jpg
Prajurit TNI Tersambar Petir di Mabes Cilangkap, Sempat Terdengar Teriakan Minta Tolong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/338/3000352/saksi-ungkap-detik-detik-prajurit-tni-tersambar-petir-kayak-bom-meledak-JFClBU9rfJ.jpg
Saksi Ungkap Detik-Detik Prajurit TNI Tersambar Petir: Kayak Bom Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000265/satu-anggota-tni-yang-tersambar-petir-meninggal-dunia-GVsmw2ZK7h.jpg
Satu Anggota TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000238/kronologi-anggota-tni-tersambar-petir-di-depan-mabes-cilangkap-VYI84bRQIP.jpg
Kronologi Anggota TNI Tersambar Petir di Depan Mabes Cilangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement