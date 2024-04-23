4 Fakta Petani Disambar Petir di Sampang, 1 Tewas dan 4 Tak Sadarkan Diri

SAMPANG - Lima Petani di Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, tersambar petir.

Okezone merangkum 4 fakta petani disambir petir. Berikut ulasannya:

1. Satu Orang Tewas di Lokasi

Satu di antara korban tewas di lokasi, serta empat petani yang lain tidak sadarkan diri dirawat di Puskesmas setempat.

2. Kronologi Petani Disambar Petir

Polisi mengungkap kronologi petani yang di sambar petir, di mana saat itu para petani ini hendak pulang dari sawah.

"Insiden itu bermula saat ke lima korban telah melaksanakan penanaman padi di persawahan milik salah satu warga setempat, Qoyyimah sekitar 16.00 WIB," ngkapnya Senin (22/4/2024).

Mereka pulang bersamaan melewati pematang sawah secara berurutan karena mendung mulai menyelimuti kawasan setempat.

"Saat diperjalanan, tiba-tiba para korban terkena sambaran petir secara bersamaan hingga satu korban meninggal dunia di lokasi," katanya.