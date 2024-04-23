Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Pelaku Rampok Rumah Rentenir di Malang Ditangkap, Satu Orang Tetangga Korban

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |12:11 WIB
4 Pelaku Rampok Rumah Rentenir di Malang Ditangkap, Satu Orang Tetangga Korban
TKP perampokan di Malang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MALANG - Satu komplotan perampok yang menyatroni rumah rentenir di Kabupaten Malang, ditangkap. Empat dari enam pelaku yang ditangkap itu beraksi di rumah RS (43) warga Dusun Krajan 1 RT 1 RW 1, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, pada Jumat (5/4/2024).

Aksi perampokan itu berhasil menggondol uang tunai Rp55 juta, yang dibawa kabur oleh para pelaku. Pelaku juga menyekap istri RS yang berada di rumah sendirian usai ditinggal suaminya bekerja dengan lakban, pada Jumat (8/4/2024).

 BACA JUGA:

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat membenarkan jika mereka telah meringkus 4 pelaku perampokan di Desa Tumpakrejo. Dari empat tersangka, tiga tersangka diamankan di Blitar yaitu M (43), ES (51) dan KA (43), serta satu pelaku ditangkap di Malang berinisial S.

"Empat orang pelaku berhasil kami amankan hari ini. Keempatnya sudah dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Polres Malang," ucap Gandha Syah Hidayat, dikonfirmasi pada Selasa (23/4/2024).

 BACA JUGA:

Pelaku berinisial S kata Gandha, merupakan tetangga korban, yang juga warga Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

"Jika satu pelaku berinisial S ini adalah tetangga korban. Dia memiliki tugas mengamati rumah korban dan memberi informasi ke pelaku lainnya sebelum beraksi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177938//museum_louvre-yHLg_large.jpg
Kronologi Perampokan Louvre: Berlangsung 6 Menit, Pelaku Diyakini Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177798//museum_louvre-5L8W_large.jpg
BREAKING NEWS: Museum Louvre Dirampok, Pelaku Gondol 9 Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701//ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353//perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283//perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement