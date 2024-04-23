Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Perampokan Bos Sawit di Jambi, Pelaku Hamburkan Uang di Jalan saat Dikejar Warga

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:37 WIB

Suwandi pelaku perampok bos sawit di Muarojambi diinterogasi polisi (Foto: MPI)




MUAROJAMBI - Seorang pelaku perampokan bos sawit Gunawan (27) di Jalan Lintas Jambi-Sabak, Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi berhasil ditangkap.

Perampok spesialis pecah kaca mobil itu diketahui bernama Suwandi (40) warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Gunawan saat dirampok membawa Rp250 juta dalam mobilnya usai pulang dari Bank BRI di Kota Jambi. Beruntung, aksi pelaku berhasil digagalkan warga yang berada di lokasi.

 

Sedangkan rekan pelaku yang berperan sebagai joki berhasil lolos dari kejaran warga dan petugas.

Kapolsek Maro Sebo, Iptu Wiwik Utomo mengatakan, kejadiannya pada Senin kemarin.

Saat itu, ceritanya, korban dari Bank BRI Kota Jambi menuju ke rumahnya yang terletak di Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur, Jambi usai mengambil uang ratusan juta dari bank.

Selanjutnya, korban yang bernama Gunawan (27) singgah untuk makan di warung makan Nayla Khaidir yang terletak di TKP.

 

Kemudian, mobil Daihatsu Terios BH 1270 TB yang dibawanya di parkir didepan warung makan tersebut. Sementara, uang sebesar Rp250 juta yang barusan diambil dari bank diletakan korban di bawah kursi jok mobil penumpang bagian depan.

Usai pintu mobil terkunci, korban masuk ke warung makan untuk makan siang. Tidak lama berlangsung, korban mendengar suara teriakan warga "maling maling".

"Saat kejadian, korban melihat kearah mobil dan melihat pelaku sudah masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri dengan kaca yang dipecahkan," ungkapnya, Selasa (23/4/2024).

 

Dalam waktu singkat tersebut, pelaku langsung mengambil uang korban yang berada di bawah jok mobil penumpang bagian depan.

Mengetahui banyak warga berdatangan, pelaku kabur berlari kearah seberang jalan yang mana rekan pelaku sudah menunggu diatas motor Beat warna hitam.



      
