HOME NEWS NUSANTARA

Dua Perampok Ini Lempar Uang Ratusan Juta ke Tengah Jalan Usai Ketahuan Warga

Budi Utomo , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:59 WIB
Dua Perampok Ini Lempar Uang Ratusan Juta ke Tengah Jalan Usai Ketahuan Warga
A
A
A

JAMBI - Perampokan dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Uang hasil perampokan tersebut berserakan di tengah jalan dan sempat membuat heboh warga sekitar, sedangkan pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan kepada polisi dari polsek Muaro Sebo.

Peristiwa ini pun sempat menjadi viral di media sosial karena uang rampokan bertebaran di jalan dan diambil oleh warga untuk dikumpulkan kembali, kejadian ini terjadi pada Senin sore 22 April 2024.

Berdasarkan video yang didapat, terlihat uang hasil perampokan tersebut berserakan di tengah jalan. Beruntung pelaku berhasil diamankan oleh warga dan petugas kepolisian, pelaku akhirnya diamankan di Mapolsek Maro Sebo.

Dalam melakukan aksinya, pelaku bersama rekannya menggunakan sepeda motor mengikuti korban yang saat itu usai mengambil uang di bank BUMN di wilayah Kota Jambi sebanyak Rp250 juta.

Saat itu pelaku juga ada di dalam bank yang berpura-pura menjadi nasabah, dan membuntuti korban hingga keluar bank, dan pada saat korban berhenti di rumah makan di wilayah Desa Baru, uang tersebut disimpan di bawah kursi mobil dan korban makan siang.

Di saat itu, korban juga merasa curiga dengan gerak gerik pelaku mulai dari bank. Dan korban keluar rumah makan melihat pelaku sedang beraksi memecah kaca mobil dan mengambil uang di sadari oleh korban dan terjadi perkelahian antar korban dan pelaku.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Muaro Jambi jambi perampokan
