Viral Perampokan Minimarket di Depan Kantor Polisi

SINGKAWANG - Aksi perampokan minimarket terjadi di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Aksi tersebut terekam kamera CCTV toko hingga viral di media sosial.

Dalam video aksi perampokan yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi ini terjadi pada Sabtu 20 April siang kemarin.

Dari rekaman video tersebut, pelaku tampak menggunakan pakaian serba hitam dan memakai masker. Pelaku juga tampak menodongkan senjata api ke arah dua karyawati hingga membuat kedua korban panik.

BACA JUGA: Polisi Komitmen Kawal Kondusifitas Pemilu 2024 hingga Tuntas

Aksi pelaku terbilang nekat, pasalnya toko ritel tersebut berada tepat di depan Polsek Singkawang Barat. Dari keterangan karyawan toko tersebut, pelaku membawa kabur uang senilai kurang lebih Rp700 ribu.

Akibat aksi perampokan ini, kedua karyawati dikabarkan mengalami trauma dan tidak masuk kerja untuk sementara waktu. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan.

(Arief Setyadi )