Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Perampokan Minimarket di Depan Kantor Polisi

Rizki Kurnia , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:36 WIB
Viral Perampokan Minimarket di Depan Kantor Polisi
Viral perampokan minimarket depan kantor polisi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

SINGKAWANG - Aksi perampokan minimarket terjadi di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Aksi tersebut terekam kamera CCTV toko hingga viral di media sosial.

Dalam video aksi perampokan yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi ini terjadi pada Sabtu 20 April siang kemarin.

Dari rekaman video tersebut, pelaku tampak menggunakan pakaian serba hitam dan memakai masker. Pelaku juga tampak menodongkan senjata api ke arah dua karyawati hingga membuat kedua korban panik.

Aksi pelaku terbilang nekat, pasalnya toko ritel tersebut berada tepat di depan Polsek Singkawang Barat. Dari keterangan karyawan toko tersebut, pelaku membawa kabur uang senilai kurang lebih Rp700 ribu.

Akibat aksi perampokan ini, kedua karyawati dikabarkan mengalami trauma dan tidak masuk kerja untuk sementara waktu. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement