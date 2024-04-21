Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tanpa Pamrih, Prajurit Lipan Gercep Evakuasi Warga Sakit di Perbatasan RI

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:18 WIB
Tanpa Pamrih, Prajurit Lipan Gercep Evakuasi Warga Sakit di Perbatasan RI
Prajurit Lipan bantu warga yang sakit (Foto: Dok TNI)
A
A
A

MERAUKE - Jiwa tidak pernah pamrih dan gerakan yang sigap prajurit Satgas Pamtas Yonif 726/Tml saat warga Kuller meminta bantuan untuk mengevakuasi seorang ibu yang sedang sakit ke Puskesmas Naukenjerai, Minggu (21/4/2024).

Tahir, suami dari pasien Mustania (50) menemui Danpos Kuller, Lettu Inf Exfensius Nadi yang sedang anjangsana/silaturahmi di rumah salah satu warga Kampung Kuller, dengan tujuan menyampaikan bahwa istrinya membutuhkan pertolongan karena sedang sakit dan mau berobat ke Puskesmas. Namun, tidak ada mobil yang bisa digunakan, sedangkan kondisi istrinya sudah lemah dan tak berdaya lagi untuk dibonceng dengan motor.

Mendengar laporan warga tersebut, Danpos tanpa memperhitungkan untung rugi dan gerakan yang cepat (gercep), memerintahkan 2 orang personel kesehatan Satgas untuk mendatangi rumah Mustania serta memeriksanya, sekaligus mengevakuasi ibu tersebut ke Puskesmas Naukenjerai dengan menggunakan mobil dinas Satgas Pamtas.

Setibanya di Puskesmas, tenaga medis langsung memberikan tindakan dan dari hasil pemeriksaan pasien tersebut harus dirawat di Puskesmas Naukenjerai.

Bantuan yang dilakukan personel Satgas Pamtas Yonif 726/Tml kepada warga di wilayah perbatasan RI-PNG ini sudah sering dilakukan, mengingat kondisi warga di perbatasan yang masih belum memiliki transportasi dan kondisi jalan yang memadai. Masyarakat mengharapkan ke depannya Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke mendapat perhatian lebih, untuk peningkatan infrasuktur dan transportasi bagi kemajuan wilayah-wilayah perbatasan dan terdepan di Indonesia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement