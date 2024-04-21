Terungkap, Ini Pemilik Sepeda Motor Tak Bertuan di Jembatan Suramadu

MADURA - Pasca viral ditemukannya sepeda motor Honda Vario nomor polisi L 4308 PT yang ditinggal begitu saja di tengah Jembatan Suramadu KM 4 tujuan Madura kini terungkap.

Sepeda motor yang ditinggalkan pengendara sejak Rabu 17 April 2024 sekira pukul 14.22 WIB berhasil diungkap Satlantas Polres Bangkalan.

Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indera Waspada, menerangkan, berdasarkan hasil dari data regident data pemilik kendaraan tersebut atas nama Sutikno yang beralamat di Bulak Kalitinjang Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.

"Setelah kita mendapatkan data tersebut, personel melakukan pencarian alamat namun ternyata menurut keterangan dari Sutikno, R2 tersebut telah dijual sekira 4 tahun yang lalu kepada kerabatnya yang bernama Sutejo (40),” ujarnya, Minggu (21/4/2024).

Selanjutnya, lanjut Grandika, saat itu juga langsung mencari alamat rumah Sutejo dengan dibantu Bhabinkamtibmas Polsek Kenjeran dan Ketua RW setempat.

“Berselang sekira 1 jam tiba di rumahnya ternyata rumahnya kosong, yang bersangkutan sedang bepergian. Kemudian, terus mencari rumah kerabat terdekatnya untuk menggali informasi terkait beliaunya,” ujar Kasatlantas.