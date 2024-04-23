Banjir Bandang Terjang Kabupaten Bandung, Satu Orang Meninggal

BANDUNG - Akibat diguyur hujan lebat selama satu jam, dua kecamatan di Kabupaten Bandung, diterjang banjir bandang pada Selasa (23/4/2024) siang. Bahkan, warga yang memaksakan mengguanakan sepeda motor melintasi banjir tersebut hampir ikut terseret oleh derasnya arus.

Akibat peristiwa itu, satu orang petani dinyatakan meninggal dunia akibat terseret arus Sungai Cihejo.

Dalam sebuah video amatir yang direkam oleh warga, nampak banjir bandang menerjang Kecamatan Kertasari hingga Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, usai kawasan hulu diguyur hujan deras.

Banjir bandang yang menerjang dua kecamatan tersbeut terjadi sekira pukul 13.00 WIB.

Perisriwa banjir bandang itu bahkan menutupi badan jalan raya kertasari-Ciparay. Warga yang memaksakan melintasi menggunakan sepedah motor juga hampir terseret akibat derasnya aliran banjir bandang yang di sertai lumpur itu.

Seorang petani yang hendak pulang ke rumah usai dari kebun terseret derasnya air sungai Cihejo, korban meninggal atas nama Yayan Purnama berusia 37 tahun.

"Korban terseret derasnya luapan sungai Cihejo sejauh lima kilo meter hingga sampai di Kecamatan Pacet," ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Asep Mahmud.