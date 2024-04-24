Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Berstatus Siaga : 16 Kali Letusan Erupsi dan Munculnya Getaran Banjir Lahar

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:10 WIB
Gunung Semeru Berstatus Siaga : 16 Kali Letusan Erupsi dan Munculnya Getaran Banjir Lahar
Gunung Semeru Erupsi (foto: dok PVMBG)
A
A
A

LUMAJANG - Gunung Semeru terlihat erupsi sebanyak empat kali sepanjang Rabu (24/4/2024). Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik dari kawah.

Dari informasi yang dihimpun, erupsi gunung dengan mengeluarkan abu vulkanik terjadi tiga kali pada Rabu pagi (24/4/2024). Dimana erupsi awal yang terlihat dari Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) terjadi pukul 05.47 WIB, dengan ketinggian hingga 600 meter di atas kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya.

Erupsi kedua terjadi pada pukul 06.14 WIB, dengan ketinggian abu vulkanik 600 meter dari puncak kawah, dengan kolom abu teramati berwarna putih, hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara.

Gunung Semeru kembali erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik pada pukul 06.46 WIB, Rabu pagi (24/4/2024), dengan ketinggian abu teramati mencapai 600 meter dari puncak kawah. Sedangkan, abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 95 detik.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu 24 April pukul 16.37 WIB, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 800 m di atas puncak," ucap Sigit Rian Alfian, petugas Pos PGA Semeru.

Kolom abu disebut Sigit, teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 80 detik.

Sepanjang hari Rabu sejak pukul 00.00 - 12.00 WIB, setidaknya ada 16 kali aktivitas letusan atau erupsi, yang terekam dari seismograf. Rinciannya aktivitas letusan atau erupsi pada pukul 00.00 - 06.00, sebanyak 10 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 17-21 mm, dan lama gempa 70-105 detik.

Halaman:
1 2 3
      
