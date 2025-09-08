Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru 7 Kali Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 800 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 September 2025 |06:39 WIB
Gunung Semeru 7 Kali Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 800 Meter di Atas Puncak
Gunung Semeru 7 Kali Erupsi Pagi Ini (foto: dok PVMBG)
A
A
A

JAKARTA – Gunung Semeru mengalami tujuh kali erupsi sejak dini hari hingga pagi ini, Senin (8/9/2025), masing-masing pada pukul 00.27 WIB, 00.31 WIB, 01.23 WIB, 01.32 WIB, 04.52 WIB, 05.43 WIB, dan 05.59 WIB. 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, letusan terakhir disertai kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif berada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, hingga kini masih berstatus Waspada atau Level II.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Senin, 8 September 2025, pukul 05.59 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ±800 m di atas puncak (±4476 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto.

Liswanto menambahkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188329//erupsi_gunung_semeru-URoH_large.jpg
2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187673//gunung_semeru_erupsi-uy62_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187467//gunung_semeru_erupsi-hit4_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Belasan Kali sejak Dini Hari, Kolom Abu Capai 1,1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186788//erupsi_gunung_semeru-s5Xv_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Muntahkan Abu Setinggi 800 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement