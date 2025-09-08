Gunung Semeru 7 Kali Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 800 Meter di Atas Puncak

JAKARTA – Gunung Semeru mengalami tujuh kali erupsi sejak dini hari hingga pagi ini, Senin (8/9/2025), masing-masing pada pukul 00.27 WIB, 00.31 WIB, 01.23 WIB, 01.32 WIB, 04.52 WIB, 05.43 WIB, dan 05.59 WIB.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, letusan terakhir disertai kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif berada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, hingga kini masih berstatus Waspada atau Level II.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Senin, 8 September 2025, pukul 05.59 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ±800 m di atas puncak (±4476 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto.

Liswanto menambahkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.