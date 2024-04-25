Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Berdarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |05:05 WIB
Jejak Berdarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Ilustrasi pemberontakan (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) tak bisa dilepaskan dari bagian sejarah kelam Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, negeri ini mengalami banyak konflik internal, termasuk di antaranya adalah pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah.

Pada 25 April 1950, ada sebuah gerakan separatis diproklamasikan oleh Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung di Negara Indonesia Timur. Gerakan ini lahir dari keinginan beberapa pihak untuk menjaga Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai negara federasi, terutama setelah Konferensi Meja Bundar.

Dirangkum dari berbagai sumber, dalam waktu yang tidak lama setelah rapat tertutup pada 13 April 1950, di mana Soumokil bertemu dengan berbagai pihak di Ambon, proklamasi pendirian RMS diumumkan. Pada 25 April 1950, J.H Manuhutu diangkat menjadi Presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan RMS yang baru.

Namun, pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan konflik ini secara damai dengan mengutus J. Leimena. Namun, ketika upaya damai tersebut gagal, pemerintah akhirnya mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan A.E. Kawilarang.

Pada November 1950, pasukan Indonesia berhasil menguasai kembali kota Ambon. Namun, tidak tanpa korban, karena dalam perebutan Benteng Nieuw Victoria, Indonesia kehilangan seorang Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Bukan hanya itu, juga banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak pada masa perlawanan.

Pada 12 Desember 1963, Soumokil ditangkap, dan pemberontakan RMS secara resmi berakhir setelah dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.

Peristiwa ini menjadi bagian yang penting dalam sejarah Indonesia hingga hari ini.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement