KPU Bali Luncurkan Pilkada Serentak pada 5 Mei 2024

DENPASAR - KPU Provinsi Bali telah melakukan sejumlah tahapan jelang pilkada serentak. Salah satunya melakukan sosialisasi pendaftaran calon perseorangan yang akan bertarung merebut kursi kepala daerah.

Tahapan pemilihan kepala daerah sudah diluncurkan pada 31 Maret 2024 lalu oleh KPU RI di Prambanan, Jawa Tengah. Namun, KPU Provinsi Bali akan melakukan peluncuran pilkada Bali pada 5 Mei 2024.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, pihaknya juga sudah memulai sejumlah tahapan menjelang pilkada serentak yang rencananya akan digelar pada November 2024.

“Sejumlah tahapan tersebut di antaranya membuka pendaftaran sekaligus seleksi petugas pemungutan suara dan pengawas pemilu yang nantinya akan dilantik pada 16 Mei 2024. Secara bersamaan juga KPU Provinsi Bali mensosialisasikan pendaftaran calon perseorangan yang akan bertarung merebut kursi kepala daerah,” ucapnya, Jumat (26/4/2024).

Peluncuran Pilkada Provinsi Bali akan dilakukan pada 5 Mei di lapangan sisi timur Monumen Bajra Sandhi, Renon. Pada momen tersebut KPU Provinsi Bali juga akan meluncurkan maskot dan jingle Pilkada Bali.

