Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penangkapan Duo Pelaku Begal Bocah SMP di Depok, Melacak dari Nopol Motor

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |01:33 WIB
Kronologi Penangkapan Duo Pelaku Begal Bocah SMP di Depok, Melacak dari Nopol Motor
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bergerak cepat memburu duo pelaku begal yang viral usai membacok seorang pelajar SMPN 2 Kota Depok berinisial DT di Jalan Anggrek 5, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menyebut dua pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku pertama sesuai alamat plat nomor sepeda motor yang tertangkap CCTV ditangkap di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan dan pelaku pembacokan dengan senjata tajam ditangkap di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Jadi anggota kita kemarin begitu kejadian langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP), terus melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada dan pelat motor yang terlihat. Kita mendatangi asal pemilik motor itu dan kita mendapatkan pelaku pertama," kata Arya kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (25/4/2024) malam.

"Pelaku pertama ini ditangkap di Srengseng Sawah lalu ternyata belum mendapatkan pelaku yang melakukan pembacokan. Nah, kita melakukan pengejaran, setelah itu hari ini, tadi siang kita sudah mendapatkan pelaku yang melakukan pembacokan itu di Cileungsi, Kabupaten Bogor," tambahnya.

Arya menyebut, kedua pelaku kini telah digelandang ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, Arya mengungkap bahwa barang bukti satu unit handphone dan sajam jenis celurit turut disita oleh jajarannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement