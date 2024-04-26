Kronologi Penangkapan Duo Pelaku Begal Bocah SMP di Depok, Melacak dari Nopol Motor

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bergerak cepat memburu duo pelaku begal yang viral usai membacok seorang pelajar SMPN 2 Kota Depok berinisial DT di Jalan Anggrek 5, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menyebut dua pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku pertama sesuai alamat plat nomor sepeda motor yang tertangkap CCTV ditangkap di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan dan pelaku pembacokan dengan senjata tajam ditangkap di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Jadi anggota kita kemarin begitu kejadian langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP), terus melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada dan pelat motor yang terlihat. Kita mendatangi asal pemilik motor itu dan kita mendapatkan pelaku pertama," kata Arya kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (25/4/2024) malam.

"Pelaku pertama ini ditangkap di Srengseng Sawah lalu ternyata belum mendapatkan pelaku yang melakukan pembacokan. Nah, kita melakukan pengejaran, setelah itu hari ini, tadi siang kita sudah mendapatkan pelaku yang melakukan pembacokan itu di Cileungsi, Kabupaten Bogor," tambahnya.

Arya menyebut, kedua pelaku kini telah digelandang ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, Arya mengungkap bahwa barang bukti satu unit handphone dan sajam jenis celurit turut disita oleh jajarannya.