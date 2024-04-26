Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sungai Cisimeut Meluap, Puluhan Rumah di Lebak Terendam Banjir

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |22:27 WIB
Sungai Cisimeut Meluap, Puluhan Rumah di Lebak Terendam Banjir
Banjir di Lebak (Foto: Fariz Abdullah)
LEBAK - Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat (26/4/2024). Puluhan rumah dilaporkan terendam banjir.

Peristiwa itu terjadi ketika debit Sungai Cisimeut meluap usai diguyur hujan. Air pun lantas merendam permukiman warga di 2 Kecamatan yakni Cimarga dan Leuwidamar.

Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan banjir terjadi di 4 Kampung, 3 Desa, 2 Kecamatan. Masing-masing Kampung Kesal dan Kampung Cimuda, Desa Leuwidamar dan Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar.

Titik lainnya, lanjut Febby, banjir juga merendam permukiman warga di Kampung Janglapa, Desa Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga. "Data yang masuk sementara 30 rumah yang terendam, masih dalam pendataan," kata Febby saat dihubungi.

Selain rumah, menurut Febby, pondok pesantren di Kecamatan juga turut terendam sehingga aktivitas kegiatan belajar santri sempat tertunda.

"Assessment sedang dilakukan, termasuk imbauan juga terus diberikan kepada masyarakat agar waspada," katanya.

Diketahui, bencana banjir dan longsor menerjang wilayah Kabupaten Lebak, Jumat selepas hujan deras. Beberapa titik terdampak hingga akses lalulintas terputus.

(Arief Setyadi )

      
