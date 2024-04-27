Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Pengendara Motor Tewas Tabrakan Laga Kambing di Aceh Besar

Syukri Syarifuddin , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |15:51 WIB
2 Pengendara Motor Tewas Tabrakan Laga Kambing di Aceh Besar
A
A
A

BANDA ACEH - Dua pengendara motor meninggal dunia usai tabrakan laga kambing di Jalan Cut Nyak Dien Gampong Rima Kenereum, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Jumat 26 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB.

Satu korban meninggal di lokasi kejadian, sementara satu lainnya saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, Banda Aceh.

Kecelakaan berawal saat Firdaus (18), warga Gampong Rima Jeneu, Kecamatan Peukan Bada melajukan motor Honda Supra X 125 berpelat BL 5031 LR miliknya dari arah Simpang Rima menuju ke Simpang Ajun dengan kecepatan sedang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
